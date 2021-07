Länder setzen auf Impfen ohne Termin - mit Erfolg

Auf freiwilliger Basis

Die Impftage sind hingegen der Versuch, im Rennen gegen die Zunahme der Infektionen mit Freiwilligkeit die Oberhand zu gewinnen.

Bislang haben in Österreich rund 5,1 Millionen Menschen und damit fast 65 Prozent der impfbaren Bevölkerung zumindest eine Corona-Schutzimpfung erhalten. „Impfen ohne Barrieren“ war am Samstag auch das Motto in Oberösterreich. Nach ersten Impfungen ohne Anmeldung war die Aktion erstmals auf Standorte im gesamten Bundesland ausgeweitet worden.

Tirol hat bereits eine ganze Reihe solcher Impftage durchgeführt. So auch am Freitag. Das Land verzeichnete erneut großen Andrang. Am Samstag ging es weiter.

In Tirol und Vorarlberg laufen indes die Vorbereitungen, damit kommende Woche Gratis-PCR-Tests angeboten werden können. Einen solchen Zugang soll es, wie berichtet, in ganz Österreich geben. Wer nicht geimpft ist, braucht nämlich ab Donnerstag einen PCR-Test, wenn er in die Nachtgastro will.