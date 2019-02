Kurioses Konkursverfahren gegen fragwürdigen Bikerklub

„Der Club akzeptiert keine Kriminalität, keine Drogen, und bietet keine finanzielle Abhängigkeit“ heißt es auf der martialischen Homepage des Motorradklubs MC Balkanbikers Austria. Die Rockergruppierung mit Sitz in der Josef-Ressel-Straße in Traun, Oberösterreich, hat drei sogenannte Charters, wie die Filialen heißen. Oder besser hatte – denn erstmals musste ein heimischer Rockerklub Insolvenz anmelden.

Eine kuriose Geschichte: Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (GKK) wollte den Verein, in dessen Zentrum angeblich ein Kaffeehaus stand, in Konkurs schicken. November 2018 war eine Rechnung in Höhe von 2548 Euro bei der GKK offen – neben der Krankenkasse sollen damals auch die Wirtschaftskammer und die AKM (Musikabgaben) gerichtliche Exekutionsverfahren eingeleitet haben.