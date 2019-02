Hells Angels: 300 Jahre Haft für Rocker gefordert

Sie wollten sogar ein Formel-I-Rennen auf Mallorca veranstalten. Doch nun werden 46 Personen aus dem Umfeld der Rockergruppierung " Hells Angels" in Spanien vor Gericht gestellt, der Staatsanwalt fordert in Summe 300 Jahre Gefängnis. Unter den Angeklagten ist auch der Deutsche Frank Hanebuth, der als Anführer der Höllenengel in ganz Europa gilt.

In den Jahren 2009 bis 2013 sollen die Hells Angels laut Berichten lokaler Zeitungen als "kriminelle Vereinigung" agiert haben und an der Playa de Palma auf Mallorca kontinuierlich schwere Straftaten begangen haben - darunter etwa Drogenhandel, Zuhälterei, schwere Erpressung und Geldwäsche.