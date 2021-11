Krisen-Bundesländer zwischen Hoffen und Bangen

„Ich erwarte jetzt aber zunächst noch eine Steigerung der Intensivzahlen“, stellt er klar. In OÖ lagen am Montag 131 Covid-Intensivpatienten in den Spitälern. Je nach Verfügbarkeit von Personal können in dem Bundesland maximal 150 bis 170 Coronafälle intensivmedizinisch betreut werden. Der Spielraum ist also gering.

Was das Schreckensszenario der harten Triage betrifft, gibt Königswieser aber „vorsichtige Entwarnung. Unter Aufbietung aller Möglichkeiten könnte es sich ausgehen. Wir kommen dank einer Vollbremsung vielleicht noch einmal mit einem blauen Auge davon.“

Reine Akutmedizin

Das sei aber hart verkauft: Um die Triage zu verhindern, mussten sich die Spitäler in OÖ zuletzt auf reine Akutmedizin fokussieren. Allein am Klinikum von Königswieser wurden in dieser heißen Phase jede Woche rund 200 Operationen verschoben. „Es wird Wochen und Monate brauchen, um das wieder aufzuholen.“

Höchst angespannt ist die Lage auch in Kärnten. Hier lagen am Montag 56 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Der Höchstwert in der bisherigen Pandemie (60) wurde, wie in Salzburg, ebenfalls in der Vorwoche erreicht.