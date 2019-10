Krimi um Güssinger: Dubioser Tod eines Österreichers in Sofia

Es ist ein Todesfall, der auch die Ermittler des Büros für Organisierte Kriminalität im Wiener Bundeskriminalamt bereits interessiert. Der passionierte Bentley-Fahrer und „Medienberater“ Philipp Buchner starb am 29. September in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, wie das Außenministerium nun auf Anfrage bestätigt. Unklar ist aber – auch nach mehr als zwei Wochen – die eigentliche Todesursache, wie es aus informierten Kreisen gegenüber dem KURIER heißt.

Die Ermittlungen dazu seien in Sofia derzeit noch im Gange. Denn es ist ein Fall, der so mysteriös wie auch brisant sein dürfte. Der Endvierziger Buchner hatte eine Rolle als Mittelsmann im Kampf um die Übernahme der burgenländischen Mineralwasserfirma Güssinger. Rund um diesen Streit gab es angeblich einen Mordauftrag – und später auch eine angebliche Ohrfeige für den Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus, als dieser in eine Art Fotofalle tappte.