Angeblicher russicher Mafia-Pate aus der U-Haft entlassen

Fast einen Monat lang saß der russische Geschäftsmann Andrei K. in Graz in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er soll einen Mordauftrag gegen einen teilweise in Österreich lebenden wirtschaftlichen Konkurrenten erteilt haben - und der Russen-Mafia angehören.

Seit Donnerstagmittag befindet sich der 61-Jährige nun überraschend wieder auf freiem Fuß. Der Belastungszeuge (der Mann aus Aserbaidschan sollte den Auftrag angeblich für 500.000 Euro ausführen) hatte sich in Widersprüche verheddert. Das Oberlandesgericht Graz hat nun zugunsten des Russen entschieden. Die (einzige) Belastungsaussage sei zu vage. Im Umfeld des mutmaßlichen Opfers zeigt man sich erschüttert darüber, der Geschäftsmann fürchte um sein Leben.

Andrei K. ist in Österreich kein Unbekannter. Er hatte versucht, eine Bank zu kaufen und hat auch seine Finger bei einem österreichischen Mineralwasser-Erzeuger im Spiel. Mit einem Geschäftspartner soll er schließlich in Streit geraten sein - es ging ums Geld. Und genau diesen Partner hätte er im Rahmen dessen Urlaubs in Bulgarien aus der Welt schaffen wollen, sind die Staatsanwaltschaft Graz und das Bundeskriminalamt überzeugt.