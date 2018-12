Die Mafia machte sich in Österreich breit

Bereits vergangenen November wurden bei einem Schlag gegen Mitglieder der kalabrischen Mafia „’ Ndrangheta“ 68 Verdächtige festgenommen. Konten und Immobilien im Wert von einer Milliarde Euro wurden in mehreren Staaten konfisziert. Dabei führte eine Spur zu einer prominenten Immobilienadresse in Tirol, woraufhin die Staatsanwaltschaft von Reggio di Calabria in Süditalien an Österreich ein Rechtshilfeersuchen wegen des Verdachts der Geldwäsche stellte.

Zuständig für die Ermittlungen in Österreich zeichnete neben der Geldwäsche-Meldestelle die Abteilung für allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt. Deren Leiter, Andreas Holzer, sieht Österreich bereits als „Rückzugsort“ für mindestens drei große italienische Mafia-Clans.