Krebskranke lag in einem Zimmer mit coronainfizierter Patientin

Die 58-jährige krebskranke Patientin wurde vor rund einer Woche auf die kardiologische Abteilung des LKH-Uniklinikums Graz gebracht, wo ein Bett in einem Vierbettzimmer freigeworden war. Zuvor sei eine schwer lungenkranke Patientin positiv auf Covid getestet und aus dem Zimmer geholt worden. Im Zimmer lagen noch drei ältere herzkranke Frauen. Eine 90-Jährige wurde nach Hause entlassen, bei einer weiteren Patientin hingegen ein positives Ergebnis festgestellt. Sie wurde daraufhin isoliert.

Die Patientin teilte sich weiter mit ihrer verbliebenen Bettnachbarin das Zimmer, bis auch für diese ein positives Testergebnis auf das neuartige Coronavirus vorlag. „Als ich die Ärztin darauf aufmerksam gemacht habe, in welch schwerem Krankheitszustand ich bin und dass hier in meiner Umgebung alle an Corona erkrankt sind, hat sie mich nur angepfaucht. Sie könne sich nicht um alles kümmern und habe auch noch andere Abteilungen“, wurde die Patientin zitiert.