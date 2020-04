Betagtes Ehepaar nach 39 Tagen von Corona-Station entlassen

Nach einer Infektion mit dem Coronavirus musste ein Ehepaar vor über einem Monat zeitgleich auf einer der damals frisch eröffneten Covid-19-Spezialstationen an der Innsbrucker Klinik aufgenommen werden. Die beiden Patienten, die mit ihren 83 und 90 Jahren zur Hochrisikogruppe gehören, konnten nun nach 39 Tagen entlassen werden.

„Die beiden haben uns seit der Eröffnung unserer Station begleitet und da entsteht natürlich eine gewisse Verbundenheit“, erklärt der Pflegeleiter der Station Stefan Pirchner. „Wir sind aber alle froh, dass wir die beiden jetzt gesund entlassen können und wünschen ihnen weiterhin gute Genesung.“

Geburtstag auf der Station

Das Ehepaar ist inzwischen klinisch gesund und wird deshalb heute ins Reha Zentrum Münster verlegt, teilten die Tirol Kliniken am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bei beiden Patienten hatte die Erkrankung einen eher milden Verlauf. Mit 39 Tagen gehören sie aber zu den Patienten, die am längsten wegen dieser Erkrankung stationär aufgenommen waren.

Die 83-Jährige hat zudem erst kürzlich ihren Geburtstag auf der Station gefeiert.