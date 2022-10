Kraniche als fliegendes Spektakel am Neusiedler See

Aufgrund der guten Zugbedingungen dürften die Tiere ihren Flugweg geändert haben, mutmaßt Teufelbauer. Kraniche sind sowohl in der Nacht als auch am Tag unterwegs, dementsprechend einfach können die Tiere derzeit in ganz Österreich beobachtet werden. Charakteristisch für den Zug der Vögel ist die V-Formation am Himmel und das laute Trompeten.

Mit seinen langen Beinen und seinem schlanken Hals wird der Europäische Kranich bis zu 1,30 Meter hoch. Sein Körper hat im Flug Ähnlichkeit mit einem Kreuz, da Beine und Hals annähernd gleich lang sind. Sein Flug ist langsam, wirkt fast wie in Zeitlupe, während seine trompetenähnlichen Rufe äußerst lautstark über mehrere Kilometer hörbar sind – gerade jetzt, wenn große Trupps an Kranichen entlang der baltisch-ungarischen Zugroute von ihren Brutplätzen aus Skandinavien und Osteuropa über Österreich nach Frankreich, Spanien oder Nordafrika ziehen.