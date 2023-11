Kosten für Wohnen und Energie machen Armen am meisten zu schaffen

„Einen Kaffee trinken ist Luxus geworden. Sie fangen beim Automatenkaffee in der Klinik an, der kostet jetzt 1,10 oder 1,20 Euro. Sie fangen an zu sparen, Sie suchen sich einen Automaten, wo Sie ihn noch billiger finden. Sie setzen sich an die Universität, Sie setzen sich da hin, weil Sie wissen, da sind noch Automaten, da kriegn S‘ um 50 Cent noch einen Kaffee, da können Sie sich zwei gönnen, Da können Sie sich zwei Luxuskaffee gönnen.“