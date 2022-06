Kongress: Was man aus der Pandemie lernen könnte

Forschung und Praxis

Gerald Gartlehner, Universität für Weiterbildung Krems, sprach als wissenschaftlicher Leiter des Kongresses über die Situation in Österreich. Während der Pandemie habe man hinsichtlich vergleichbarer Länder relativ strenge Maßnahmen gehabt: „Dennoch stehen wir – was Todesfälle und Rückgang in Lebenserwartung betrifft – nicht besser da. Das bedeutet, dass wir für die Zukunft viel lernen und uns besser auf die nächste Pandemie vorbereiten können. Wesentlich dafür ist ein gutes Zusammenspiel zwischen Forschung und Praxis.“

Besonders beeindruckte ein Projekt, das Anna Petherick von der Universität Oxford vorstellte. Hunderte Freiwillige aus der ganzen Welt haben dafür aus ihren Heimatländern von Pandemiebeginn an Daten zu den Corona-Regeln und -Gesetzen gesammelt, um zu sehen, wie die einzelnen Länder mit ihren Richtlinien durch die Krise kamen.