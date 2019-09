Knalleffekt: Peschorn beruft Ex-BVT-Direktor Gert-Rene Polli ab

Zwei neue Verbindungsbeamte

Auch sonst richtete Kickl neue Jobs für Verbindungsbeamte ein. Neben dem Job in Spanien auch einen ab Oktober in Washington (für Michala Kardeis, die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit) und einen ab November in London, der bisher unbekannt war.

Für Polli wird jedenfalls von Peschorn kein Ersatzmann nominiert. Außerdem bleibt unklar, welchen Erkenntnisgewinn seine Tätigkeit überhaupt gebracht hat. Auch die um ihn gegründete Spezialistengruppe Asyl wurde aufgelöst.