Wärmeres Klima, kältere Winter

Der Tag startet verbreitet sonnig und in weiten Teilen des Landes ändert sich daran nur wenig. Es wird frühlingshaft mild – in Wien, Nieder- und Oberösterreich bei 19 Grad, in Graz sogar bei 21 Grad“.

So liest sich der Wetterbericht für den 3. April.

2012 wohlgemerkt.

Ein Jahr später frieren wir. Und das seit Wochen. Der Frühling will und will sich nicht einstellen. Was uns zu folgenden Fragen bringt: Wo ist die Erderwärmung geblieben? Ist der Klimawandel abgesagt? Haben Klimaskeptiker recht? Erleben wir gerade die Vorboten einer neuen Eiszeit? „Nein“, sagt Michael Hofstätter, Klimaforscher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Klimamodelle sind keine Wettervorhersagen und haben eine Schwäche.“ Sie können starke Ausreißer ins Plus oder Minus bei der Temperatur nur schlecht abbilden. So viel stehe aber fest: Der verhinderte Frühling hänge mit dem Rückgang des Polar-Eises zusammen, sagt Hofstätter.

Es klingt paradox: Zwischen dem warmen arktischen Sommer und dem Frost im Frühling haben Klimaforscher einen Zusammenhang entdeckt. Die Kurzformel lautet: Je weniger sommerliches Meereis in der Arktis, desto größer die Wahrscheinlichkeit für polare Kälte im darauf folgenden Winter/Frühjahr in unseren Breiten.