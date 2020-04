Klimastreik am Freitag: Österreichs erste Online-Demonstration

Dennoch würden mit den Steuergeldern "derer, die gerade unter prekären Verhältnissen leben, in Kurzarbeit ausharren oder vor kurzem ihre Arbeit verloren haben und das Geld dringend nötig hätten", fossile Industrien unterstützt. Dabei ließe sich "mit diesem Geld ein wirtschaftlicher Neustart finanzieren", sagt Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Volksbegehrens.

Kritische Trockenheit in Österreich

"Die Klimakrise schreitet rasant voran, auch wenn wir gerade nicht daran denken", betont auch Fridays-for-Future-Aktivistin Maris Filipic. "Besonders in den ärmsten Ländern der Welt bedrohen schon heute Ernteverluste und Extremwetterereignisse Millionen von Menschenleben. Auch in Österreich spüren wir die Folgen. 2020 brauchen wir daher konsequente Klimapolitik, um das Schlimmste abzuwenden. Dass wir jetzt noch dazu mit einer Pandemie konfrontiert sind, macht die nötige Transformation nicht einfacher, aber umso notwendiger."

Eine aktuelle Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt, dass der bisherige meteorologische Frühling zu den wärmsten und trockensten der Messgeschichte zählt. In der österreichweiten Auswertung liegt die Niederschlagsmenge derzeit um rund 50 Prozent unter dem Durchschnitt.

Mit schwerwiegenden Folgen: "Wir stehen da schon am Anfang einer sehr kritischen Phase“, sagte Manfred Weinhappel, Leiter des Referats Pflanzenproduktion der nö. Landwirtschaftskammer, kürzlich zum KURIER. "Aber mit jedem Tag, an dem es nicht regnet, wird die Situation prekärer." Flächendeckender Regen sei allerdings auch in den kommenden Wochen nicht in Sicht.

Am Aufruf zum weltweiten Klimastreik beteiligen sich unter anderem Fridays for Future Österreich, Amnesty International, #aufstehn, Attac, Greenpeace, Global 2000, das Klimavolksbegehren, System Change Not Climate Change und etliche weitere Umwelt- und Menschenrechts-NGOs.