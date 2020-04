Frühling 2020: Zu wenig Regen, zu frühe Blüte

In der österreichweiten Auswertung liegt die Niederschlagsmenge derzeit um rund 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Vor allem in Vorarlberg, in Tirol, in Oberösterreich, in Niederösterreich und im Burgenland ist es extrem trocken.

Verdeutlicht wird das am Beispiel einiger Landeshauptstädte. „In Linz regnete es seit 1. März nur 33 Millimeter – im Durchschnitt sind es hier im selben Zeitraum 115 Millimeter“ sagt Alexander Orlik von der ZAMG. In Bregenz liegt man 60 Prozent unter dem Schnitt und in Wien gar 66 Prozent.

Absoluter Spitzenreiter in der Zusammenfassung ab 1. März ist Innsbruck mit nur 27 Millimeter Niederschlag. Das sind 72 Prozent weniger als im Durchschnitt. Keine signifikanten Ausreißer gab es bloß in Klagenfurt, wo man nur leicht unter dem Durchschnitt der Vergleichsjahre liegt.