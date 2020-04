Am Wörthersee sperren die Strandbäder ab 18. Mai auf

In Klagenfurt öffnen ab Mitte Mai die drei Wörthersee-Bäder: Wie die Landeshauptstadt und die Klagenfurter Stadtwerke am Mittwoch in einer Aussendung mitteilten, gelten wegen des Coronavirus aber besondere Regeln, wie etwa eine Tragepflicht von Nasen- und Mundschutz bei den Eingängen und am Weg zu den Sanitärbereichen, zur Gastronomie und zu den Kabinen.