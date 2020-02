Die ersten Blumen blühen

Angst vor Spätfrösten

Die Apfelbauern befürchten, dass sie im Frühling Schäden erleiden werden, wenn es später zu Nachtfrösten kommt. „Wenn es jetzt so warm bleibt, ist die größte Gefahr, dass die Gehölze in den Saft gehen und zum Antreiben anfangen. Wenn es dann nochmals friert, kommt es zu Frostschäden“, so Schwarz im Gespräch mit dem KURIER. „Ich bin immer froh, wenn es in der Nacht noch Minusgrade hat.“

Vegetation ist durcheinander

Die Klimaerwärmung ist für Schwarz unübersehbar. „Es verschieben sich die Jahreszeiten, der Frühling beginnt früher, die Vegetationszeit ist länger, bis in den November hinein, der Winter findet kaum mehr statt.“ Die Vegetation reagiere einerseits auf Temperaturen und andererseits auf die Tageslänge. Im Winter gebe es einfach auch weniger Licht. „Wir haben zwar jetzt Lichtmangel, aber relativ hohe Temperaturen, jetzt weiß die Vegetation nicht recht, was sie tun soll. Es gerät im Öko-System einiges in Unordnung. Da weiß auch die Wissenschaft noch zu wenig, wie sich das im Öko-System auswirkt.“ Die wärme- und trockenliebenden Pflanzen werden jedenfalls mehr, während jene, die den Frost, tiefe Temperaturen und Feuchtigkeit benötigen, das nicht aushalten.