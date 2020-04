Gewessler: AUA-Hilfe nur mit grünen Maßnahmen

Können Sie Beispiele nennen?

Wenn alte Ölheizungen getauscht werden, macht das der lokale Installateur, es ist also eine regionale Wertschöpfung, bringt aber auch dem Klima etwas. Wir werden heuer 230 Millionen Euro für den Kesseltausch, die thermische Sanierung und die Umweltförderung zur Verfügung stellen, und können damit 1,6 Milliarden Euro an Investitionen auslösen und 18.000 Arbeitsplätze sichern. Da sieht man den hohen Nutzen – gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit.

Haben wir überhaupt noch Geld für Konjunkturpakete?

Wir werden investieren müssen. Und alles daransetzen, dass wir aus der Corona-Krise nicht in eine substanzielle, nachhaltige, soziale und wirtschaftliche Krise kommen.