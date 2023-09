Klimaprotest: Augenbinde und Ohrstöpsel für Figl-Denkmal

Österreich ist "großer Teil des Problems"

Mit seinem deutlich über China liegenden Pro-Kopf-CO2-Ausstoß ist Österreich "ein großer Teil des Problems", so Steurer, und gleichzeitig ein großer Leidtragender, wie Kromp-Kolb ausführte. Einer bisherigen globalen Erwärmung von rund 1,2 Grad Celsius steht eine Erhitzung in unseren Breiten von 2,7, in Wien sogar knapp 3 Grad Celsius gegenüber. "Es wird immer schlimmer", sagte Kromp-Kolb.

Den Anteil des Klimawandels auf die zunehmenden Extremereignisse, wie die Überflutungen im Sommer im Süden des Landes, könne die Wissenschaft darstellen. Die Regierung sollte also vorangehen und verstehen, was sich gerade alles verändert und was man dagegen tun kann. "Uns geht es um Österreich", so Kromp-Kolb. Die Wissenschafter würden an das Land glauben und versuchen, es zu schützen.