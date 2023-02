"Klimakleber"-Hexe auf Vorarlberger Funken empört Aktivisten

In Vorarlberg brannten am Wochenende wieder vielerorts die traditionellen Funken. Für einige Aufregung, etwa in sozialen Medien, sorgte die Brauchtumsveranstaltung aber in Vandans (Bez. Bludenz). Die dortige Funkenzunft hatte eine Hexe in Anspielung auf Klima-Protestierende angebracht. Die "Letzte Generation" sah eine "Hexenjagd". Man habe die Staatsanwaltschaft informiert, so Aktivistin Mina Canaval. "Wir wollten niemanden verunglimpfen", verteidigte sich die Funkenzunft.