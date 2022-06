Kletterer in Tirol von Felsbrocken getroffen

Ein 45-jähriger Kletterer ist am Samstagvormittag auf dem Weg auf die Schneekarlesspitze bei Zams (Bezirk Landeck) von einem 30 bis 40 Zentimeter großem Felsbrocken getroffen und dabei verletzt worden. Der Deutsche, der sich im Vorstieg am Beginn der fünften Seillänge befand, stürzte rund zehn Meter über gestuftes Gelände ab und blieb verletzt im Seil hängen, berichtete die Polizei.

Sein 49-jähriger Kletterpartner konnte ihn sichern und setzte die Rettungskette in Gang. Der verunfallte Kletterer wurde mittels Tau geborgen und verletzt in das Krankenhaus in Zams geflogen.