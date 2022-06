28-Jähriger seit November vermisst: Suche in den steirischen Bergen wieder angelaufen

Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 28-jährigen Mann aus Wien ist Samstagfrüh im steirischen Bezirk Liezen angelaufen. Der Bergsteiger war Ende November zu einer Wanderung im Bereich Hochmölbing aufgebrochen und wird seither vermisst, informierte die Polizei. Damals musste die Suche aufgrund der Schnee- und Lawinensituation abgebrochen werden. Am Samstag durchkämmten 140 Kräfte der Bergrettung, Feuerwehr und Alpinpolizei seit 7.00 Uhr abermals das Gelände.

Die Mutter des Wiener erstattete am 29. November 2021 eine Vermisstenanzeige, nachdem sie seit zwei Tagen nichts von ihrem Sohn gehört hatte. Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige vermutlich eine Wanderung in Richtung Hochmölbing (2.336 Meter Seehöhe) im Toten Gebirge unternommen haben dürfte. Sein Auto wurde am Ausgangspunkt zu dieser Tour gefunden.

Im Dezember fand eine große Suchaktion statt, an der 65 Einsatzkräfte teilnahmen. Aufgrund der Witterungs- und Schneesituation gestaltete sich die Suche allerdings schwierig und musste schließlich ergebnislos abgebrochen werden.