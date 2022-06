Party ohne Pandemie

Ob Corona der Feierlaune einen Abbruch getan hat? „Ganz im Gegenteil. Wenn ich die aktuelle Situation in Lignano mit jener vor der Pandemie vergleiche, dann ist es, als wäre nie etwas gewesen“, erzählt der Polizist, der sonst in Klagenfurt Dienst versieht. Gerade in der Nacht auf Sonntag sei es zum Partyhöhepunkt gekommen. „Das waren unvorstellbare Menschenmassen.“ Zu seinem Einsatz in Lignano kam Macor vor allem durch seine Italienischkenntnisse. „Mein Vater ist Italiener, Italienisch meine zweite Muttersprache. Das hilft bei Einsätzen vor Ort enorm.“

Für die italienischen Kollegen ist er voll des Lobes. „Es ist bewundernswert, mit welcher Ruhe sie handeln. Es wird das Gespräch gesucht und versucht zu erklären, warum ein Verhalten nicht tolerierbar ist.“

Wenig Verständnis gibt es für die Partyexzesse: „Wer in ein fremdes Land fährt, sollte sich respektvoll benehmen.“ Anja Kröll