20.000 Österreicher zu Pfingsten in Lignano: "Wir haben Exzesse vermieden"

Keine Vandalenakte, keine Verletzten, keine Exzesse: Der Bürgermeister der friaulischen Badeortschaft Lignano, Luca Fanotto, zog eine positive Bilanz des Pfingstwochenendes, das 100.000 Touristen, darunter circa 20.000 Österreicher, in die Kleinstadt an der Adria gelockt hat. "Dank unserer Vorbeugungsmaßnahmen haben wir Exzesse vermeiden können. In der Stadt herrschte Partystimmung, aber es wurde mit Maß gefeiert", bilanzierte Fanotto gegenüber der APA.

Einige Jugendliche waren wegen Trunkenheit in ärztlicher Behandlung und ein Dutzend Strafen wegen Ordnungswidrigkeit: Das befürchtete Wochenende mit wilden Partys auf den Straßen der Innenstadt ist grundsätzlich friedlich verlaufen. "Um 7.00 Uhr morgens war die Stadt komplett aufgeräumt, man findet keinen Müll auf den Straßen. Die Lokale haben mit uns zusammengearbeitet und keine Getränke in Glasflaschen und Dosen verkauft. Um Mitternacht war Schluss mit Musik", erklärte Fanotto, seit zehn Jahren Bürgermeister der Badeortschaft.