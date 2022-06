Gegen Alkohol-Exzesse zu Pfingsten: Lignano verbietet Glasflaschen und Dosen

Über 80.000 Touristen werden am Pfingstwochenende in Lignano erwartet, davon 20.000 aus Österreich. Nach zwei Jahren Pandemie gelten in der beliebten Adria-Badeortschaft keine Restriktionen. Im Friaul rechnet man daher auch mit starkem Verkehr auf Straßen und Autobahnen.

Der örtliche Autobahnbetreiber „Autovie Venete“ rät Pfingsturlaubern aus Österreich und Deutschland auf den Autobahnen A23 (Udine-Palmanova) und A4 (Venedig-Triest) zu „äußerster Vorsicht“. Starkes Verkehrsaufkommen gab es bereits am Donnerstag, einem Feiertag in Italien (Tag der Republik). Auch in den nächsten Tagen wird mit überdurchschnittlich starkem Verkehr auf den Autobahnen in Friaul und Venetien gerechnet.