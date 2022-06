Meistgesuchte Verbrecher: Fahndung nach Drogenboss

Spur führt nach Spanien

Doch zurück zum „Second Most Wanted“ Österreicher: Schabel, gilt als bewaffnet, gewalttätig und hat 14 Vorstrafen. Vor 20 Jahren war er in der Wiener „Gürtelszene“ im Rotlichtmilieu tätig.

Der 50-Jährige soll das Land im September 2020 verlassen haben, als auch der Onlineshop abgeschaltet wurde. Zuletzt hielt sich Schabel in Lignano (Italien) auf. Die letzte Spur führt jedoch nach Spanien, wo er mit einer Frau gesehen wurde.

Er wird wie folgt beschrieben: 180 cm groß, kräftig, Glatze, blaue Augen, Tattoos auf der Brust, am Rücken rechts und am linken Unterschenkel. Mehr Informationen über den gesuchten 50-Jährigen finden Sie auf der Seite des Bundeskriminalamtes sowie unter http://eumostwanted.eu. Hinweise werden – auch anonym – an jede Polizeidienststelle erbeten.