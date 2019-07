Kinderporno-Ring: Wie kommt ein Häftling ins Darknet?

Wie viele Handys oder SIM-Karten jährlich gefunden werden, darüber macht das Justizministerium derzeit keine Angaben. Dokumentierte Vorfälle gibt es aber genug: Im vergangenen März wurden bei einer Schwerpunktaktion in Graz-Karlau drei Handys, ein USB-Stick und eine SIM-Karte gefunden. Kurz zuvor wurde bekannt, dass ein Justizwachebeamter in Hirtenberg 31 Mobiltelefone in die Anstalt geschmuggelt haben soll. Bei einer Razzia 2016 in 27 Anstalten wurden sogar 103 Handys aufgespürt.

Albin Simma, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft, sieht jedenfalls im chronischen Personalmangel ein Schlüsselproblem.