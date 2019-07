Häftling betrieb aus Gefängnis Handel mit Kinderpornos

Timon S. wurde - weil er einen 12-jährigen Buben getötet hatte - zu einer langen Haftstrafe plus Einweisung in eine Anstalt verurteilt. Bis zuletzt war er im Maßnahmenvollzug in der Justizanstalt Mittersteig in Wien untergebracht. Dort wurde er therapiert. Doch was lange niemand wusste: Von dort aus soll er auch einen schwunghaften Handel mit Kinderpornografie betrieben haben. Timon S., ein „Computergenie“, so nennt ihn ein Anwalt, schaffte es, aus dem Gefängnis heraus einen Kinderpornoring im Darknet zu führen. Als er aufflog, erhängte er sich in seiner Zelle.

Timon S. hieß nicht immer so. Er hat seinen Namen geändert. Als er im Jahr 2002 in Wien den 12-jährigen Thomas K. vergewaltigte, erstach und schließlich in einer Mülltonne entsorgte (seine Leiche wurde nie gefunden, Anm.), war er gerade einmal 19 Jahre alt und hieß Jürgen B. 15 Jahre Haft plus Einweisung, lautete damals das Urteil.

Zuvor war er selbst Missbrauchsopfer, als er erst zehn Jahre alt war. Danach wurde er von einem Heim ins nächste gereicht. Eine Sozialarbeiterin missbrauchte ihn erneut. Sie schlief mit ihm im selben Bett.