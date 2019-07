Geisterfahrer muss ins Gefängnis

Der 28-Jährige ist gezeichnet. Er wird, halb liegend, auf einem Rollstuhl in den Gerichtssaal in Korneuburg geführt. Er wird nie wieder richtig gehen können. Oder wie sein Anwalt sagt: „Parties, Autos und Mädchen – diese Themen sind für meinen Mandanten gestorben.“ Doch der junge Wiener ist nicht Opfer. Er ist Täter.

Am 27. November setzte er sich in Wien in ein Auto seines Vaters – ohne Führerschein. Drei Tage hatte er zu dem Zeitpunkt schon nichts geschlafen. Er hatte die Droge Speed geschnupft. Dann fuhr er los. Und gegen 7.30 Uhr früh fuhr er schließlich als Geisterfahrer bei der Raststation Hochleithen in falscher Richtung auf die Nordautobahn auf. Und rammte frontal den Wagen von Thomas S., einem jungen Weinviertler Polizisten, der gerade vom Dienst nach Hause fuhr.

„Vor mir ist ein polnischer Pkw gefahren. Er hat plötzlich sein Auto verrissen – dann habe ich gesehen, dass ein Auto auf mich zufährt“, schildert Thomas S.