„Kein normales Verhalten“: Wolf sorgt auf Rinderfarm für Unbehagen

Nachdem am Mittwoch ein junges Exemplar in einem Schnitzel Drive-in in der Langenloiser Straße in Krems an der Donau seelenruhig vor sich hin getrottet ist, hat es am Samstag im 40 Kilometer entfernten Pöggstall (Bezirk Melk) die nächste besorgniserregende Begegnung zwischen Raubtier und Mensch gegeben.

Micha und Elisabeth Hamersky züchten Texas-Longhorn-Rinder. Das jüngste ihrer Kälber ist erst am Freitag auf die Welt gekommen.