Immer mehr Wölfe: Raubtiere jetzt auch im Wiener Quellschutzgebiet

Seit Monaten gibt es laufend Nachweise von bereits drei männlichen Exemplaren in der Region. „Zwei von den Wölfen, die wir im südlichen Niederösterreich nachgewiesen haben, haben dinarische Herkunft. Sie kommen sehr wahrscheinlich aus Slowenien oder Kroatien“, erklärt Österreichs Wolfsbeauftragter, Aldin Selimovic vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Vetmed-Uni.

Der dritte nachgewiesene Wolf in dem Gebiet ist aus dem alpinen Raum zugewandert, also aus Italien oder der Schweiz. Das Exemplar mit der Kennung „258MATK“ streift in der Gegend zwischen Hochkar , Ötscher und Annaberg umher, die beiden anderen mit der Kennung „243MATK“ und „147 MATK“ haben ihr Revier in der Gegend um Rax und Schneeberg . „Durch einen Datenaustausch mit den Nachbarländer werden wir versuchen, mehr Informationen über diese Individuen zu gewinnen. Eine Altersbestimmung ist mit DNA-Proben nicht möglich“, sagt Selimovic .

Verirrt sich ein Weibchen in das Territorium, könnte dies das bereits fünfte Rudel in Niederösterreich bedeuten. Eine Rudelbildung lässt sich laut Selimovic aber schwer voraussagen. „Dafür muss es die passenden Rückzugsgebiete geben, um Jungtiere sicher aufzuziehen“, erklärt Albin Blaschka , Geschäftsführer des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs im steirischen Irdning-Donnersbachtal.

Bis dato sei ihm kein einziger Riss eines Nutztieres in der Gegend bekannt. Die Wölfe jagen Rehe oder schwaches Rotwild. Der „Italiener“, wie Lepkowicz „147MATK“ bezeichnet, sei über ein Jahr in der Region und auch laufend im Jagdgebiet der Stadt Wien .

Und Auffälligkeiten oder Probleme habe es mit dem Exemplar gar keine gegeben, sagt der Bürgermeister. „Wenn alle Seiten die Sache mit Hausverstand angehen, ist ein Zusammenleben mit Wölfen möglich. Man sollte nur schauen, dass die Emotionen am Boden bleiben“, so Lepkowicz .

Laut Blaschka gab es in den vergangenen Jahren gerade bei den Rudeln viel Fluktuation. So wurden 2021 drei Rudel bestätigt: Zwei im nö. Allentsteig und Gutenbrunn, ein weiteres im Dreiländereck Böhmerwald in Oberösterreich. 2022 konnten sieben Rudel gezählt werden, weil zwei Rudel in Niederösterreich und zwei in Kärnten hinzukamen.

Von den beiden Rudeln in Kärnten im Hochstadel-Gebiet an der Grenze zu Osttirol sowie am Kreuzeck gab es 2023 plötzlich keinen DNA-Nachweis mehr.