Risikowolf im Mühlviertel: Tier darf „entnommen“ werden

Abschuss frei – dieser Befehl gilt für einen Risikowolf in Oberösterreich .

Das hat die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Dienstag bekannt gegeben.

Zu Monatsbeginn und zuletzt am Montag sei ein Wolf wiederholt in unmittelbarer Nähe eines bewohnten Gebäudes in der Gemeinde Sandl (Bezirk Freistadt) während des Tages von Menschen angetroffen und zum wiederholten Male vergrämt worden: „Der Wolf zeigte keine natürliche Scheu und näherte sich auf wenige Meter einem Menschen mit Hund.“