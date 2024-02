Pizza-Wirt bedroht Kundin wegen schlechter Online-Bewertung

Wie eine "Pizza Diabolo" ist dieser Linzer Wirt einer Pizzeria aufgegangen, als er Ende des Vorjahres eine Kritik einer Kundin auf der Online-Plattform Google zu Gesicht bekommen hat. Dieser Frau dürften Pizza und Co. in dem Lokal nicht so gemundet haben, ebensowenig hat die Google-Rezension dem Wirten "geschmeckt".

Aber der Wirt hat seinen Ärger nicht hinunterschlucken können. Im Gegenteil. Der damals noch 32-jährige Mann hat die Frau in seiner Rage kontaktiert und sie aufgefordert, die negative Google-Rezension an seinem Lokal wieder zu löschen.