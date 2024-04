13-jähriges Mädchen traf im Mühlviertel auf zwei Wölfe: Ort in Angst

Windhaag bei Freistadt, im oberösterreichischen Mühlviertel. Die tschechische Grenze ist dort keinen Kilometer mehr entfernt. Am Ostersonntag geht die 13-jährige Tochter des Landwirte-Ehepaars Affenzeller noch laufen. Sie steckt sich die Kopfhörer in die Ohren und startet los.

Sie läuft weiter, in einen Waldbühel, eine kleine Ansammlung von Bäumen. „Plötzlich stand ein großer Wolf direkt vor ihr, gerade einmal fünf Meter entfernt“, erzählt die Mutter. Im ersten Schock sei ihre Tochter stehen geblieben, hätte noch einen zweiten Wolf gesehen und sei dann „in Todesangst um ihr Leben gelaufen“.

Es ist nicht die erste Sichtung in der Gegend. Wenige Kilometer entfernt, in Unterweißenbach und Sandl, waren Ende Februar und Anfang März Wölfe gesichtet worden. Dieser Wolf habe sich näher als 50 Meter einer spazieren gehenden Familie angenähert und sich nicht vergrämen, also vertreiben lassen.

Kein Wolf geschossen

Damals hat es sogar zwei Abschussgenehmigungen durch das Land Oberösterreich genehmigt. Eine war bis 25. März aufrecht, die zweite sogar bis 30. März, allerdings konnte die Jägerschaft keinen Wolf „entnehmen“, wie es in der Fachsprache heißt.

Seitens des Landes Oberösterreich heißt es dazu: Erst nach einer zweiten Sichtung samt nicht erfolgter Vergrämung könne ein neuerlicher Abschuss eines Wolfes genehmigt werden. Das Wolfsmanagement diene dazu, das Sicherheitsgefühl der Menschen wieder zu heben, sagte eine Sprecherin der zuständigen ÖVP-Landesrätin in Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger.