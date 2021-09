Kein CAT und Taxi-Mangel: Der beschwerliche Weg zum Flughafen

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Taxifahrer, die traditionell oft aus dem Ausland kommen, in der Sommerzeit selbst in ihre Heimatländer auf Urlaub fahren.

Wer also rechtzeitig am Flughafen sein will, sollte ein Fahrzeug vorbestellen. Ein Unterfangen, das wiederum eigene Tücken in sich birgt. Insbesondere bei Bestellformularen muss man aufpassen.