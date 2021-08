Katerstimmung nach Kirtag-Absagen: "Tradition muss weiterleben"

Ausgebremst

Jetzt sind Ringelspiel & Co in Hallen geparkt. Wann sie wieder zum Einsatz kommen, ist ungewiss. Nicht nur im Burgenland sei das so. Auch der Kirtag in Villach oder der Wiesenmarkt in Bleiburg seien „der Pandemie zum Opfer gefallen“. „Trotz der Absagen bleiben die Fixkosten. Bei etlichen Kollegen in ganz Österreich geht es ums Überleben“, sagt Hirsch. Sie habe zwar im Vorjahr Entschädigungen erhalten, heuer sei aber kaum Unterstützung gekommen. Die Chance, die ungenutzten Fahrgeschäfte zu verkaufen, liege bei null. „Wer würde die jetzt erwerben wollen?“