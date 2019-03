Karfreitag: ÖVP-Gemeindechefs wollen Beamten frei geben

Über solche Privilegien ärgert sich auch Willibald Ebner, einziger steirischer FPÖ-Bürgermeister (Breitenau am Hochlantsch): „Es hat ja nicht die ganze Bevölkerung frei.“ Auch wenn er, selbst Protestant, bisher am Karfreitag meist gearbeitet habe, freut ihn die neue Regelung nicht. Wie er das Thema in seiner Gemeinde handhabt, weiß er noch nicht.

Übrigens hat nicht nur so mancher Kommunalpolitiker, sondern auch FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Spendierhosen an. Im Vorjahr hat er die öffentlich Bediensteten ganztägig vom Dienst befreit. „Vizekanzler Heinz-Christian Strache wünscht Ihnen schöne Feiertage im Kreise Ihrer Familien“, hieß es in einem Schreiben an alle Mitarbeiter.