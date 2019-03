"Viel Spaß beim Eier suchen": Erste Firmen geben Karfreitag frei

Im Vorjahr gab Strache seinen Mitarbeitern noch den ganzen Karfreitag frei, als „Dankeschön“ für den großen Arbeitsanfall in den ersten Monaten des neu aufgestellten Ministeriums. Ein Sprecher: „Bis dato gibt es keinen solchen Erlass für 2019 und meines Wissens nach ist auch keiner in Vorbereitung.“

Dennoch ist auch im Strache-Ressort am Karfreitag zu Mittag Dienstschluss – diese Regelung gilt ja seit einem Erlass aus 1963 für alle Beamten. Am besten haben es aber die Lehrer: Karfreitag hin oder her, sie sind rund um Ostern in den Ferien.