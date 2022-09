Kärntner überwies gleich mehrmals Geld an Onlinebetrüger

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land hat monatelang Geld an Onlinebetrüger verloren, beziehungsweise sogar selbst überwiesen. Erst wurde von seinem Konto eine fünfstellige Summe abgebucht, dann wurde ihm - angeblich zur Aufklärung des Diebstahls - weiteres Geld herausgelockt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kryptowährungskonto bei Onlineanbieter

Der Kärntner hatte bereits vor einigen Jahren ein Kryptowährungskonto bei einem Onlineanbieter eröffnet und mehrere hundert Euro angelegt. Anfang 2022 wurde ihm mitgeteilt, dass sein Konto nun mehrere hunderttausend Euro im Plus stehe. Um an das Geld zu kommen, seien jedoch Steuern und Gebühren fällig, die zuvor bezahlt werden müssen. Daraufhin gewährte der Mann den unbekannten Tätern den Fernzugriff auf seinen Computer, in Folge wurden mehrere 10.000 Euro von seinem Konto abgebucht.

Wenig später wurde er von angeblichen Mitarbeitern der Finanzaufsicht kontaktiert, um die Auszahlung seines Vermögens zu veranlassen. Für diesen Zweck überwies der 43-Jährige abermals mehrere tausend Euro. Schließlich wollte der Mann die herausgelockten Beträge nachverfolgen. Zu diesem Zweck wurde er an ein weiteres "Unternehmen" verwiesen: Für Fallanalyse und Berichtlegung wurden ihm erneut mehreren tausend Euro in Rechnung gestellt, die er ebenfalls bezahlte.