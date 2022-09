Grazer Polizei stellte drei Langwaffen auf einer Party sicher

Montagnacht ist die Polizei zu einer lauten Party ins Grazer Stadtgebiet gerufen worden, weil dort angeblich mit Langwaffen hantiert worden sein soll. Als die alarmierte Polizeistreifen gegen 22.45 Uhr an der Adresse eingetroffen sind, versuchte eine größere Gruppe an Jugendlichen die Party schlagartig in unterschiedliche Richtungen zu verlassen, berichtet die Polizei. Ein Großteil der Personen habe allerdings angehalten werden können.

In unversperrtem Wandschrank aufbewahrt

Im Gebäude, in dem die Party stattgefunden hatte, konnte die Polizei anschließend drei Langwaffen, sowie etliche Stück dazugehörige Munition sicherstellen. Statt in einem verschlossenen Waffenschrank seien die Waffen in einem unversperrten Wandkasten aufbewahrt worden, wodurch die Waffen für jeden Partygast frei zugänglich waren, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Die Langwaffen wurden von der Polizei sichergestellt. Weitere Erhebungen über den eigentlichen Besitzer werden noch folgen, heißt es von der Polizei.