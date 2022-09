Klimaaktivisten klebten sich am Wiener Gürtel fest

Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag zum Schulstart in Ostösterreich den Wiener Gürtel als Zeichen gegen Teuerungen und Klimakollaps blockiert. Auf Höhe der Grundsteingasse saßen die Klimaaktivisten auf der Straße, Teilnehmerin Martha Krumpeck klebte sich mit der Hand an der Fahrbahn fest.