Klimaschützer blockierten Ring: Polizei beendete die Protestaktion

Die Intention der Aktion: Die Bundesregierung solle "die unbestreitbaren wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise anerkennen und der fossilen Zerstörung ein Ende setzen". Und die Aktivisten verwiesen auf die Verfassung, dass die Lebensgrundlagen der Menschen zu schützen seien.

Die Aktivistin Martha Krumpeck, 30, verwies in einer Aussendung auf die globalen Hitzewellen: "45 Grad in Spanien, 40 Grad in Frankreich, in den USA fallen tausende Kühe vor Hitze tot um. Was muss noch alles passieren, damit die Regierung endlich den fossilen Wahnsinn abstellt? Wir brauchen keine neuen Autobahnen und Landepisten. Wir brauchen eine Überlebenswirtschaft!”