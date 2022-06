NÖ: Murenabgang nach Wolkenbruch bedrohte Wohnhäuser

Zu punktuell dramatischen Ereignissen führten die Gewitter, die am Donnerstagnachmittag und am Abend in Teilen Niederösterreichs niedergingen. In Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) bedrohte eine Mure zwei Wohnhäuser, bei Opponitz (Bezirk Amstetten) blockierte eine Hangrutschung die Bundesstraße 31. In Seisenegg stürzte erst am frühen Freitagmorgen ein Baum auf eine Landesstraße.