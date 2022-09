Lkw geriet auf A21 im Bezirk Baden in Brand

Ein Lkw ist in der Nacht auf Dienstag auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Alland (Bezirk Baden) in Brand geraten. Der mit Lebensmittel beladene Sattelzug war auf der Richtungsfahrbahn Wien unterwegs gewesen, als es zu einem Motorschaden gekommen sein dürfte. Der Chauffeur versuchte, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Der Mann blieb unverletzt. Vier Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung.