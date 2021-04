Kärntner Polizist stahl aus der Gemeinschaftskasse

Einen Kriminalfall im eigenen Haus haben nun Beamte einer Polizeiinspektion in Klagenfurt geklärt. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, waren immer wieder kleinere Beträge aus der Gemeinschaftskasse der Dienststelle verschwunden. Deshalb wurde die Kasse genau beobachtet - am Donnerstag wurde ein 24-Jähriger Polizist schließlich von einem Kollegen auf frischer Tat ertappt.

Der junge Inspektor, der erst vor acht Monaten seine Grundausbildung beendet hatte, war geständig. Als Motiv gab er Geldsorgen an, der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Er wurde vorläufig suspendiert und der Staatsanwaltschaft angezeigt. "Etwaige weitere dienstrechtliche Schritte sind an die Tatsachenentscheidung der Justiz gebunden und werden anschließend geprüft", hieß es von der Polizei.