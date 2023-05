Kärnten: Zwei Frauen (71, 75) und ein 23-Jähriger sterben bei Frontalunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntag am Abend in Kärnten ereignet: Zwei Klagenfurterinnen im Alter von 75 bzw. 71 Jahren kamen bei einem Frontalzusammenstoß auf der Friesacher Bundesstraße im Gebiet von St. Veit an der Glan ums Leben.

Ein 23-jähriger aus dem Bezirk St. Veit musste lebensgefährlich verletzt vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Er verstarb in den Nachtstunden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten Montagfrüh mitteilte.