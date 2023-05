Auto von Zug in NÖ mit voller Wucht erfasst, Lenker schwer verletzt

Kein ruhiger Sonntag war es für die Einsatzkräfte in Brunn bei Pitten im Bezirk Wiener Neustadt. Auf einem unbeschrankten Bahnübergang war ein Auto von einem Zug mit voller Wucht erfasst worden, der Lenker erlitt schwere Verletzungen.

Der Einsatz gestaltete sich für die Feuerwehr deshalb schwierig, weil der Fahrer in dem Wrack eingeklemmt war und von den Freiwilligen befreit werden musste. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste in dem Zug blieben unversehrt, hieß es. Ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden. Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.