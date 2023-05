Frau bei Unfall mit Betonmischfahrzeug in Salzburg schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Betonmischfahrzeug hat sich am Freitagnachmittag in Hallwang in Salzburg ereignet. Eine 74-jährige Frau aus Werfen geriet laut Polizei auf der B1-Wiener Bundesstraße mit ihrem Pkw über die Sperrlinie und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Betonmischfahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Pkw schwer beschädigt. Die 74-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert.