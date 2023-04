Fahrerflucht nach Unfall: Lenker lässt Verletzte zurück

Am Sonntagmorgen kam es in Niederösterreich auf der B16 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw kam zwischen Münchendorf und Ebreichsdorf aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte so heftig seitlich gegen den einzigen Baum neben der Straße, dass ein hinteres Rad aus der Achse gerissen wurde. Das berichtete zunächst die Monatsrevue.